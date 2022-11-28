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У Новомосковську зіткнулися ВАЗ та ЗАЗ: є постраждалі

Сьогодні 10:58
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У неділю, 27 листопада, о 10:24 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Гетьманській у Новомосковську сталася аварія.

Новости Днепра про У Новомосковську зіткнулися ВАЗ та ЗАЗ: є постраждалі

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши, рятувальники встановили, що під час руху зіткнулися ВАЗ та ЗАЗ.

Внаслідок ДТП постраждало 2 особи – водії транспортних засобів. Їх госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

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Новости Днепра про У Новомосковську зіткнулися ВАЗ та ЗАЗ: є постраждаліУкраїнська

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