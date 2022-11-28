У Новомосковську зіткнулися ВАЗ та ЗАЗ: є постраждалі

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши, рятувальники встановили, що під час руху зіткнулися ВАЗ та ЗАЗ.
Внаслідок ДТП постраждало 2 особи – водії транспортних засобів. Їх госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
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