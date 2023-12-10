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  • У МВС повідомили, в яких випадках не штрафуватимуть за порушення комендантської години

У МВС повідомили, в яких випадках не штрафуватимуть за порушення комендантської години

Сьогодні 15:23
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МВС сьогодні повідомило, в яких випадках громадян не штрафуватимуть за порушення комендантської години.

Новости Днепра про У МВС повідомили, в яких випадках не штрафуватимуть за порушення комендантської години

Нагадаємо, що нещодавно ВР прийняла законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години у першому читанні.

Поліція не буде штрафувати громадян за порушення у випадках:

  • якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
  • супроводжує поранених, важкохворих;
  • здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
  • надає медичну (домедичну) допомогу;
  • перебуває в стані крайньої необхідності

У Дніпрі комендантська година діє з 24:00 до 5:00.

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Новости Днепра про У МВС повідомили, в яких випадках не штрафуватимуть за порушення комендантської годиниУкраїнська Новости Днепра про У МВС повідомили, в яких випадках не штрафуватимуть за порушення комендантської годиниРусский

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