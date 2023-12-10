У МВС повідомили, в яких випадках не штрафуватимуть за порушення комендантської години

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Нагадаємо, що нещодавно ВР прийняла законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години у першому читанні.
Поліція не буде штрафувати громадян за порушення у випадках:
У Дніпрі комендантська година діє з 24:00 до 5:00.
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