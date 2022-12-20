У мешканки Дніпра вкрали телефон, який заряжався в АТБ під час блекауту: що було далі

У дніпрянки намагалися вкрасти телефон, який вона заряджала в місцевому АТБ під час блекауту

Своєю історією жінка поділилися в спільноті “12 квартал”.

Раніше ми розповідали про те, що в деяких АТБ та інших супермаркетах можна зарядити телефон під час блекауту. Ось і дніпрянка Олена вирішила скористатися такою можливістю та підзарядити гаджети.

За словами жінки, вона стояла поруч з розеткою, де були ввімкнені її гаджети. Один із телефонів просто лежав на столі, а другим Олена користувалася.

У якийсь момент до неї підійшов якийсь чоловік. Спочатку жінка не звернула увагу на дніпрянина, адже розетками користувалася не вона одна. Але потім незнайомець забрав її телефон та намагався швидко вийти з магазину. Олена взяла другий телефон та попрямувала за крадієм. Вона кричала йому вслід, щоб той зупинився, але незнайомець не реагував. За словами Олени, крадієві було на вигляд 35 років, він був охайно одягненим.

На допомогу прийшли інші чоловіки, які через декілька хвилин повернули телефон жінці. У коментарях мешканці Дніпра розповіли, що бачили як ті гналися за крадієм.

Рятівники розповіли Олені, що крадій викинув рюкзак з телефонами на землю, після того як побачив погоню за собою. На щастя, цей інцидент закінчився хеппі-ендом, але будьте обережні, якщо надумаєте теж підзарядитися в АТБ.

Українська

Автор: