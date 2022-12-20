У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальше

В днепрянке пытались украсть телефон, который она заряжала в местном АТБ во время блекаута

Своей историей женщина поделилась в сообществе «12 квартал».

Ранее мы рассказывали, что в некоторых АТБ и других супермаркетах можно зарядить телефон во время блекаута. Вот и днепрянка Елена решила воспользоваться такой возможностью и подзарядить гаджеты.

По словам женщины, она стояла рядом с розеткой, где были включены ее гаджеты. Один из телефонов просто лежал на столе, а вторым Елена пользовалась.

В какой-то момент к ней подошел какой-то мужчина. Сначала женщина не обратила внимания на днепрянина, ведь розетками пользовалась не она одна. Но потом незнакомец забрал телефон и пытался быстро выйти из магазина. Елена взяла второй телефон и направилась за вором. Она кричала ему вслед, чтобы тот остановился, но незнакомец не реагировал. По словам Елены, мужчине было лет 35 и он был аккуратно одет.

На помощь пришли другие мужчины, которые через несколько минут вернули телефон женщине. В комментариях жители Днепра рассказали, что видели, как те гнались за вором.

Спасители рассказали Елене, что вор выбросил рюкзак с телефонами на землю, после того как увидел погоню за собой. К счастью, этот инцидент закончился хэппи-эндом, но будьте осторожны, если вздумаете тоже подзарядиться в АТБ.

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