У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальше

Своей историей женщина поделилась в сообществе «12 квартал».
Ранее мы рассказывали, что в некоторых АТБ и других супермаркетах можно зарядить телефон во время блекаута. Вот и днепрянка Елена решила воспользоваться такой возможностью и подзарядить гаджеты.
По словам женщины, она стояла рядом с розеткой, где были включены ее гаджеты. Один из телефонов просто лежал на столе, а вторым Елена пользовалась.
В какой-то момент к ней подошел какой-то мужчина. Сначала женщина не обратила внимания на днепрянина, ведь розетками пользовалась не она одна. Но потом незнакомец забрал телефон и пытался быстро выйти из магазина. Елена взяла второй телефон и направилась за вором. Она кричала ему вслед, чтобы тот остановился, но незнакомец не реагировал. По словам Елены, мужчине было лет 35 и он был аккуратно одет.
На помощь пришли другие мужчины, которые через несколько минут вернули телефон женщине. В комментариях жители Днепра рассказали, что видели, как те гнались за вором.
Спасители рассказали Елене, что вор выбросил рюкзак с телефонами на землю, после того как увидел погоню за собой. К счастью, этот инцидент закончился хэппи-эндом, но будьте осторожны, если вздумаете тоже подзарядиться в АТБ.
Читайте также:
Автор:
Светящаяся гирлянда стала одним из неотъемлемых атрибутов украшения елки и…
В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами.…
Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света…
После очередного ракетного обстрела Днепр снова погрузился в темноту.
Сегодня КП «Днепроводоканал» в Днепре наравне с ДТЕКом одни из самых популярных служб, куда пытаются дозвонится горожане. Журналисты dnepr.info решили собрать в одном тексте номера контакт-центра предприятия, а также как с ним связаться в социальных сетях и с помощью мессенджеров.
На левом берегу поставили праздничную елку.
Эта печальная история произошла в Днепре вчера вечером.
К сожалению, отключения света уже стали нашей обыденностью.
Жители и гости Днепра могут узнать расписание общественного транспорта с помощью специального чат-бота.
В Италии сняли короткометражный фильм о "любви" между парнем из Харькова и российским оккупантом.
В Днепре на левом берегу на мусорнике между улицами Ингульская и Злагоды местные жители обнаружили очень странную находку.
В Днепре почему-то транслируют русские новости.
Сегодня, 20 декабря, на перекрестке улиц Староказацкая и Троицкая произошла авария.
Днепрянам советуют сделать запасы воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!