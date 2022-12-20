Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальше

У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальше

Сегодня 14:55
просмотров

В днепрянке пытались украсть телефон, который она заряжала в местном АТБ во время блекаута

Новости Днепра про У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальше

Своей историей женщина поделилась в сообществе «12 квартал».

Ранее мы рассказывали, что в некоторых АТБ и других супермаркетах можно зарядить телефон во время блекаута. Вот и днепрянка Елена решила воспользоваться такой возможностью и подзарядить гаджеты.

По словам женщины, она стояла рядом с розеткой, где были включены ее гаджеты. Один из телефонов просто лежал на столе, а вторым Елена пользовалась.

В какой-то момент к ней подошел какой-то мужчина. Сначала женщина не обратила внимания на днепрянина, ведь розетками пользовалась не она одна. Но потом незнакомец забрал телефон и пытался быстро выйти из магазина. Елена взяла второй телефон и направилась за вором. Она кричала ему вслед, чтобы тот остановился, но незнакомец не реагировал. По словам Елены, мужчине было лет 35 и он был аккуратно одет.

На помощь пришли другие мужчины, которые через несколько минут вернули телефон женщине. В комментариях жители Днепра рассказали, что видели, как те гнались за вором.

Спасители рассказали Елене, что вор выбросил рюкзак с телефонами на землю, после того как увидел погоню за собой. К счастью, этот инцидент закончился хэппи-эндом, но будьте осторожны, если вздумаете тоже подзарядиться в АТБ.

Новости Днепра про У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальше

Новости Днепра про У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальше

Читайте также:

Новости Днепра про У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальшеУкраїнська Новости Днепра про У жительницы Днепра украли телефон, который заряджался в ATБ во время блекаута: что было дальшеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут
    Новости Днепра
    Вчера 19:56
    С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут

    Светящаяся гирлянда стала одним из неотъемлемых атрибутов украшения елки и…

    Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса
    Новости Днепра
    18.12.2022 19:04
    Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса

    В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами.…

    Связи нет, а медицинская помощь нужна: что делать
    Новости Украины
    18.12.2022 18:04
    Связи нет, а медицинская помощь нужна: что делать

    Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света…

    Туман и огоньки в окнах: как выглядит Днепр во время блекаута (ФОТО)
    Новости Днепра
    16.12.2022 18:44
    Туман и огоньки в окнах: как выглядит Днепр во время блекаута (ФОТО)

    После очередного ракетного обстрела Днепр снова погрузился в темноту.

    Последние новости

    Как связаться с водоканалом в Днепре: номера телефонов и чат-бот
    Как связаться с водоканалом в Днепре: номера телефонов и чат-бот

    Сегодня КП «Днепроводоканал» в Днепре наравне с ДТЕКом одни из самых популярных служб, куда пытаются дозвонится горожане. Журналисты dnepr.info решили собрать в одном тексте номера контакт-центра предприятия, а также как с ним связаться в социальных сетях и с помощью мессенджеров.

    Сегодня 15:55
    просмотров
    В одном из районов Днепра появилась новогодняя елочка (ФОТО)
    В одном из районов Днепра появилась новогодняя елочка (ФОТО)

    На левом берегу поставили праздничную елку.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров
    У пожилой пары переселенцев в Днепре украли собачку, которая была единственной отрадой
    У пожилой пары переселенцев в Днепре украли собачку, которая была единственной отрадой

    Эта печальная история произошла в Днепре вчера вечером.

    Сегодня 15:13
    2
    просмотров
    Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку
    Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку

    К сожалению, отключения света уже стали нашей обыденностью.

    Сегодня 14:13
    0
    просмотров
    Расписание всех маршруток Днепра: полный список
    Расписание всех маршруток Днепра: полный список

    Жители и гости Днепра могут узнать расписание общественного транспорта с помощью специального чат-бота.

    Сегодня 13:27
    0
    просмотров
    В Италии сняли фильм о «любви» между харьковчанином и солдатом рф: украинцы шокированы
    В Италии сняли фильм о «любви» между харьковчанином и солдатом рф: украинцы шокированы

    В Италии сняли короткометражный фильм о "любви" между парнем из Харькова и российским оккупантом.

    Сегодня 12:18
    0
    просмотров
    Кровавое месиво: в Днепре на левом берегу на мусорнике обнаружили странную находку
    Кровавое месиво: в Днепре на левом берегу на мусорнике обнаружили странную находку

    В Днепре на левом берегу на мусорнике между улицами Ингульская и Злагоды местные жители обнаружили очень странную находку.

    Сегодня 11:46
    1
    просмотров
    В Днепре на частоте популярной радиостанции почему-то ловит русское радио
    В Днепре на частоте популярной радиостанции почему-то ловит русское радио

    В Днепре почему-то транслируют русские новости.

    Сегодня 11:14
    просмотров
    Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault
    Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

    Сегодня, 20 декабря, на перекрестке улиц Староказацкая и Троицкая произошла авария.

    Сегодня 10:39
    0
    просмотров
    Жителей Днепра призывают сделать стратегические запасы воды
    Жителей Днепра призывают сделать стратегические запасы воды

    Днепрянам советуют сделать запасы воды.

    Сегодня 10:28
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх