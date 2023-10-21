У Кривому Розі жінку судили за емоційне насилля над своїм чоловіком

У Кривому Розі жінку судили за психологічні знущання над своїм чоловіком.

Про це повідомляється у ЄДРС.

Як виявилося, жінка вже давно практикує аб’юз стосовно свого цивільного чоловіка.

Вперше чоловік викликав на свою суджену поліцію у серпні 2022 року. Він розповів правоохоронцям, що жінка підвищувала на нього голос та погрожувала фізичною розправою.

У поліції з розумінням поставились до страждань чоловіка та виписали адмінпротокол. Тернівський районний суд визнав жінку винною і притяг до адміністративної відповідальності за цей випадок.

Жінка не стала на шлях виправлення і продовжувала агресивно себе поводити по відношенню до свого партнера.

Чоловік двічі викликав поліцію у 2023 році та щоразу жінку притягували до адмінвідповідальності. Заявник також казав, що постійні крики та образу принижують його самооцінку.

Зрештою Тернівський суд призначив жінці 160 годин виправних робіт за обвинувачування у психологічному насильстві.

Свою провинну обвинувачена визнала та співпрацювала зі слідством.

Читайте також:

Українська

Автор: