У Кривому Розі жінку судили за емоційне насилля над своїм чоловіком

Про це повідомляється у ЄДРС.
Як виявилося, жінка вже давно практикує аб’юз стосовно свого цивільного чоловіка.
Вперше чоловік викликав на свою суджену поліцію у серпні 2022 року. Він розповів правоохоронцям, що жінка підвищувала на нього голос та погрожувала фізичною розправою.
У поліції з розумінням поставились до страждань чоловіка та виписали адмінпротокол. Тернівський районний суд визнав жінку винною і притяг до адміністративної відповідальності за цей випадок.
Жінка не стала на шлях виправлення і продовжувала агресивно себе поводити по відношенню до свого партнера.
Чоловік двічі викликав поліцію у 2023 році та щоразу жінку притягували до адмінвідповідальності. Заявник також казав, що постійні крики та образу принижують його самооцінку.
Зрештою Тернівський суд призначив жінці 160 годин виправних робіт за обвинувачування у психологічному насильстві.
Свою провинну обвинувачена визнала та співпрацювала зі слідством.
Читайте також:
Автор:
18-річний хлопець з Дніпропетровської області гуляв Одесою на підпитку і…
Команда спеціалістів з екології пояснила, чому у Дніпрі найбрудніше повітря,…
Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік.
Сьогодні у Дніпрі на вулиці Степана Бандери сталося серйозне ДТП.