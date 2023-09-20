Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кам’янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

У Кам’янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

Сьогодні 12:00
просмотров

Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради уклав договір із ФОП, зареєстрованим за два місяці до тендеру.

Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

1 серпня департамент оголосив тендер на збирання, перевезення та знешкодження відходів. Надавати послуги підрядник має до кінця 2023 року. 24 серпня департамент уклав договір із ФОП Кочін Віктор Павлович. За свою роботу підприємець отримає 4 мільйони гривень.

Як ФОП кам’янчанин Кочін зареєструвався 25 травня. Усього за два місяці до того, як департамент оголосив тендер.

Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

Google про підприємця Кочіна не знає нічого. Свої послуги він ніде не рекламує. При цьому клієнти у Кочіна є. І досить цікаві клієнти.

У довідці про наявність в учасника торгів досвіду виконання аналогічного договору Віктор Кочін зазначив, що надавав послуги ФОП Чухно Вадим Сергійович. Чухно – один із підрядників Кам’янської мерії.

З Чухном Віктор Кочін уклав договір 30 травня. Через п’ять днів після того, як зареєструвався як ФОП. Космічне везіння для новонародженої компанії.

Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

Надавав Кочін послуги Чухно реально чи тільки на папері, невідомо. Будемо сподіватися, що роботи все ж таки виконувались. Інакше бюджетні гроші освоюватиме підприємець, який нічого не тямить у вивезенні та утилізації відходів.

На цьому дива з маловідомим ФОП, який отримає солідну суму з бюджету міста, не закінчуються. Вивчивши документи, які Кочін подавав на тендер, ми дізналися, що він не має своєї техніки. КАМАЗ та екскаватор-навантажувач JCB, за допомогою яких підприємець надаватиме департаменту послуги, орендовані.

Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

Віктор Кочін має трьох працівників: водія і двох прибиральників. Усіх було прийнято на роботу 1 серпня. Якраз того дня, коли департамент екології оголосив тендер.

Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

Не стверджуватимемо, але дуже схоже, що Кочін не чужа для мерії Кам’янського людина. Найімовірніше, як ФОП він зареєструвався з єдиною метою – отримання підрядів від цієї самої мерії. Надто вже багато факторів вказують на це.

Автор: Юлія Олександрова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрядники мерії Білоусова придумали схему створення образу «досвідчених» компаній.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривеньУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривеньРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кам’янському стався вибух на АЗС: що відомо про наслідки
Новини Дніпра
Сьогодні 11:19
У Кам’янському стався вибух на АЗС: що відомо про наслідки

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині у ніч на 20 вересня…

В Україні значно зростає кількість ДТП за участю дітей: Дніпропетровщина – у лідерах
Новини Дніпра
Сьогодні 10:35
В Україні значно зростає кількість ДТП за участю дітей: Дніпропетровщина – у лідерах

Дніпропетровщина на другому місці за кількістю ДТП з постраждалими дітьми

У Кривому Розі водій Mercedes збив собаку та втік: він заперечував факт ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
У Кривому Розі водій Mercedes збив собаку та втік: він заперечував факт ДТП

Днями на лінію "102" зателефонувала мешканка Кривого Рогу.

У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережні
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережні

Важливо!

Наверх