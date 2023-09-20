У Кам’янському фірма-«немовля» отримає від мерії Андрія Білоусова 4 мільйони гривень

Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради уклав договір із ФОП, зареєстрованим за два місяці до тендеру.

1 серпня департамент оголосив тендер на збирання, перевезення та знешкодження відходів. Надавати послуги підрядник має до кінця 2023 року. 24 серпня департамент уклав договір із ФОП Кочін Віктор Павлович. За свою роботу підприємець отримає 4 мільйони гривень.

Як ФОП кам’янчанин Кочін зареєструвався 25 травня. Усього за два місяці до того, як департамент оголосив тендер.

Google про підприємця Кочіна не знає нічого. Свої послуги він ніде не рекламує. При цьому клієнти у Кочіна є. І досить цікаві клієнти.

У довідці про наявність в учасника торгів досвіду виконання аналогічного договору Віктор Кочін зазначив, що надавав послуги ФОП Чухно Вадим Сергійович. Чухно – один із підрядників Кам’янської мерії.

З Чухном Віктор Кочін уклав договір 30 травня. Через п’ять днів після того, як зареєструвався як ФОП. Космічне везіння для новонародженої компанії.

Надавав Кочін послуги Чухно реально чи тільки на папері, невідомо. Будемо сподіватися, що роботи все ж таки виконувались. Інакше бюджетні гроші освоюватиме підприємець, який нічого не тямить у вивезенні та утилізації відходів.

На цьому дива з маловідомим ФОП, який отримає солідну суму з бюджету міста, не закінчуються. Вивчивши документи, які Кочін подавав на тендер, ми дізналися, що він не має своєї техніки. КАМАЗ та екскаватор-навантажувач JCB, за допомогою яких підприємець надаватиме департаменту послуги, орендовані.

Віктор Кочін має трьох працівників: водія і двох прибиральників. Усіх було прийнято на роботу 1 серпня. Якраз того дня, коли департамент екології оголосив тендер.

Не стверджуватимемо, але дуже схоже, що Кочін не чужа для мерії Кам’янського людина. Найімовірніше, як ФОП він зареєструвався з єдиною метою – отримання підрядів від цієї самої мерії. Надто вже багато факторів вказують на це.

Автор: Юлія Олександрова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрядники мерії Білоусова придумали схему створення образу «досвідчених» компаній.

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