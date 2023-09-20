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  • В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

Сегодня 12:00
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Департамент экологии и природных ресурсов Каменского городского совета заключил договор с ФЛП, зарегистрированным за два месяца до тендера.

Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

1 августа департамент объявил тендер на сбор, перевозку и обезвреживание отходов. Оказывать услуги подрядчик должен до конца 2023 года. 24 августа департамент заключил договор с ФЛП Кочин Виктор Павлович. За свою работу предпринимать получит 4 миллиона гривен.

Как ФЛП каменчанин Кочин зарегистрировался 25 мая. Всего за два месяца до того, как департамент объявил тендер.

Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

Всезнающий Google о предпринимателе Кочине не знает ничего. Свои услуги он нигде не рекламирует. При этом клиенты у Кочина имеются. И довольно интересные клиенты.

В справке о наличие у участника торгов опыта выполнения аналогичного договора Виктор Кочин указал, что оказывал услуги ФЛП Чухно Вадим Сергеевич. Чухно – один из подрядчиков Каменской мэрии.

С Чухно Виктор Кочин заключил договор 30 мая. Через пять дней после того, как зарегистрировался как ФЛП. Космическое везение для новорожденной компании.

Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

Оказывал Кочин услуги Чухно реально или же только на бумаге, неизвестно. Будем надеяться, что работы все же выполнялись. В противном случае бюджетные деньги будет осваивать  предприниматель, который ничего не смыслит в вывозе и утилизации отходов.

На этом странности с малоизвестным ФЛП, который получит солидную сумму из бюджета города, не заканчиваются. Изучив документы, которые Кочин подавал на тендер, мы узнали, что у него нет своей техники. КАМАЗ и экскаватор-погрузчик JCB, с помощь которых предприниматель будет оказывать департаменту услуги, арендованы.

Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

У Виктора Кочина есть три работника: водитель и два уборщика. Все были приняты на работу 1 августа. Аккурат в тот день, когда департамент экологии объявил тендер.

Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

Не станем утверждать, но очень похоже, что Кочин не чужой для мэрии Каменского человек. Вероятнее всего, как ФЛП он зарегистрировался с единственной целью – получение подрядов от этой самой мэрии. Уж очень много факторов указывают на это.

Автор: Юлия Александрова.

Напомним, ранее мы писали, что подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний.

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Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривенУкраїнська Новости Днепра про В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривенРусский

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