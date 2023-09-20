В Каменском фирма-«младенец» получит от мэрии Андрея Белоусова 4 миллиона гривен

1 августа департамент объявил тендер на сбор, перевозку и обезвреживание отходов. Оказывать услуги подрядчик должен до конца 2023 года. 24 августа департамент заключил договор с ФЛП Кочин Виктор Павлович. За свою работу предпринимать получит 4 миллиона гривен.
Как ФЛП каменчанин Кочин зарегистрировался 25 мая. Всего за два месяца до того, как департамент объявил тендер.
Всезнающий Google о предпринимателе Кочине не знает ничего. Свои услуги он нигде не рекламирует. При этом клиенты у Кочина имеются. И довольно интересные клиенты.
В справке о наличие у участника торгов опыта выполнения аналогичного договора Виктор Кочин указал, что оказывал услуги ФЛП Чухно Вадим Сергеевич. Чухно – один из подрядчиков Каменской мэрии.
С Чухно Виктор Кочин заключил договор 30 мая. Через пять дней после того, как зарегистрировался как ФЛП. Космическое везение для новорожденной компании.
Оказывал Кочин услуги Чухно реально или же только на бумаге, неизвестно. Будем надеяться, что работы все же выполнялись. В противном случае бюджетные деньги будет осваивать предприниматель, который ничего не смыслит в вывозе и утилизации отходов.
На этом странности с малоизвестным ФЛП, который получит солидную сумму из бюджета города, не заканчиваются. Изучив документы, которые Кочин подавал на тендер, мы узнали, что у него нет своей техники. КАМАЗ и экскаватор-погрузчик JCB, с помощь которых предприниматель будет оказывать департаменту услуги, арендованы.
У Виктора Кочина есть три работника: водитель и два уборщика. Все были приняты на работу 1 августа. Аккурат в тот день, когда департамент экологии объявил тендер.
Не станем утверждать, но очень похоже, что Кочин не чужой для мэрии Каменского человек. Вероятнее всего, как ФЛП он зарегистрировался с единственной целью – получение подрядов от этой самой мэрии. Уж очень много факторов указывают на это.
Автор: Юлия Александрова.
Напомним, ранее мы писали, что подрядчики мэрии Белоусова придумали схему по созданию образа «опытных» компаний.
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