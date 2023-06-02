У Дніпровському районі зі вщент розбитого авто рятувальники витягли живою жінку

Рятувальники деблокували з розбитого авто жінку.

У ніч на 2 червня, між селищами Надеждівка та Аполлонівка Дніпровського району сталася серйозна ДТП. Як повідомили в ДСНС, на виклик відправилися дніпровські рятувальники.

Як стало відомо на місці ДТП, водій ВАЗ не впорався з керуванням, внаслідок чого його авто вилетіло в кювет та перекинулося на бік. Двоє людей опинилися заблокованими в понівеченій машині. 36-річному кермувальнику вдалося вибратися до приїзду ДСНС, а ось 39-річна пасажирка залишилася всередині. Її тіло затисло покрученими кузовними панелями.

Використавши гідравлічний інструмент, ДСНС-ники витягли постраждалу та передали медиками. За попередньою інформацією, у водія діагностували закритий перелом правої руки, а у жінки – закритий перелом правого стегна та відкрита черепно-мозкова травма.

Обох потерпілих забрали до лікарні, а на місці працювали поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській. Мешканців одного із під’їздів довелося евакуювати на вулицю, але ніхто не постраждав.

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