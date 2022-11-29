У Дніпропетровській області зіткнулися Daewoo та Ford: постраждали 3 людини

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони встановили, що зіштовхнулися автомобілі Daewoo Lanos та Ford Maverick.
У результаті ДТП постраждали три особи, серед яких жінка, яка була заблокована у понівеченому легковику. За допомогою гідравлічного інструмента співробітники ДСНС деблокували пасажирку з автомобіля Daewoo Lanos.
Постраждалих госпіталізували.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
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