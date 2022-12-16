Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі у гаражі вибухнув автомобіль (ФОТО)

Сьогодні 15:10
просмотров

Учора, 15 грудня, близько 19:30 на вулиці Пушкарській у Дніпрі стався вибух.

Новости Днепра про У Дніпрі у гаражі вибухнув автомобіль (ФОТО)

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, у позашляховику Toyota Land Cruiser, який знаходився у гаражі, вибухнуло газобалонне обладнання.

У результаті сильно пошкоджено автомобіль та зруйновано гараж площею 20 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі у гаражі вибухнув автомобіль (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у гаражі вибухнув автомобіль (ФОТО)

Наслідки вибуху ліквідовували 5 рятувальників. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі у гаражі вибухнув автомобіль (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі демонтували пам’ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:40
    У Дніпрі демонтували пам’ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)

    Сьогодні, 16 грудня, у Дніпрі комунальники демонтували пам'ятники Олександру Пушкіну…

    Вокзал Дніпра працює на генераторах, у дорозі затримуються 20 потягів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    Вокзал Дніпра працює на генераторах, у дорозі затримуються 20 потягів

    Через масований російський ракетний удар затримуються деякі потяги.

    У Дніпрі відновили рух Південним мостом та знову працює маршрутка №18
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    У Дніпрі відновили рух Південним мостом та знову працює маршрутка №18

    Сьогодні у Дніпрі через атаку росіян призупинили рух Південним мостом.

    Мер Дніпра закликав містян зробити запаси води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:06
    Мер Дніпра закликав містян зробити запаси води

    Сьогодні російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні.

    Наверх