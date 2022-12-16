У Дніпрі у гаражі вибухнув автомобіль (ФОТО)

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, у позашляховику Toyota Land Cruiser, який знаходився у гаражі, вибухнуло газобалонне обладнання.
У результаті сильно пошкоджено автомобіль та зруйновано гараж площею 20 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
Наслідки вибуху ліквідовували 5 рятувальників.
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