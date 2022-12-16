У Дніпрі у гаражі вибухнув автомобіль (ФОТО)

Учора, 15 грудня, близько 19:30 на вулиці Пушкарській у Дніпрі стався вибух.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, у позашляховику Toyota Land Cruiser, який знаходився у гаражі, вибухнуло газобалонне обладнання.

У результаті сильно пошкоджено автомобіль та зруйновано гараж площею 20 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки вибуху ліквідовували 5 рятувальників.

Читайте також:

Українська

Автор: