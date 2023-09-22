У Дніпрі судитимуть винуватця ДТП, під час якого загинули прабабуся та її 10-річний онук

Як повідомили у прокуратурі Дніпра, до суду направили справу про смертельне ДТП, яка сталася на трасі Дніпро-Миколаїв. 30 липня водій, який їхав у напрямку Кривого Рогу, збив двох пішоходів на зебрі.
Літня жінка йшла разом зі своїм 10-річним правнуком по пішохідному переходу, коли в них врізалася автівка. Потерпіла загинула на місці, а ось хлопчика забрали до лікарні, але на жаль, травми виявилися смертельними.
Дніпрянина судитимуть. Йому загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині потяг переїхав чоловіка.
Читайте також:
Автор:
Дніпропетровщина на другому місці за кількістю ДТП з постраждалими дітьми
У Дніпрі вчора ввечері сталося ДТП на проспекті Богдана Хмельницького.
Дніпропетровська область очолює антирейтинг за кількістю ДТП з постраждалими.
Вночі поблизу селища міського типу Божедарівка Кам’янського району сталося ДТП,…