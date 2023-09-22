Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі судитимуть винуватця ДТП, під час якого загинули прабабуся та її 10-річний онук

У Дніпрі судитимуть винуватця ДТП, під час якого загинули прабабуся та її 10-річний онук

Сьогодні 13:54
просмотров

У Дніпрі судитимуть водія, який спричинив смертельну ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть винуватця ДТП, під час якого загинули прабабуся та її 10-річний онук

Як повідомили у прокуратурі Дніпра, до суду направили справу про смертельне ДТП, яка сталася на трасі Дніпро-Миколаїв. 30 липня водій, який їхав у напрямку Кривого Рогу, збив двох пішоходів на зебрі.

Літня жінка йшла разом зі своїм 10-річним правнуком по пішохідному переходу, коли в них врізалася автівка. Потерпіла загинула на місці, а ось хлопчика забрали до лікарні, але на жаль, травми виявилися смертельними. 

Дніпрянина судитимуть. Йому загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині потяг переїхав чоловіка. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть винуватця ДТП, під час якого загинули прабабуся та її 10-річний онукУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть винуватця ДТП, під час якого загинули прабабуся та її 10-річний онукРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні значно зростає кількість ДТП за участю дітей: Дніпропетровщина – у лідерах
Новини Дніпра
20.09.2023 10:35
В Україні значно зростає кількість ДТП за участю дітей: Дніпропетровщина – у лідерах

Дніпропетровщина на другому місці за кількістю ДТП з постраждалими дітьми

У Дніпрі автівка врізалась в АЗС: працівниця заправки потрапила до лікарні
Новини Дніпра
17.09.2023 10:48
У Дніпрі автівка врізалась в АЗС: працівниця заправки потрапила до лікарні

У Дніпрі вчора ввечері сталося ДТП на проспекті Богдана Хмельницького.

Дніпропетровщина – лідер за кількістю ДТП із постраждалими
Новини Дніпра
13.09.2023 14:50
Дніпропетровщина – лідер за кількістю ДТП із постраждалими

Дніпропетровська область очолює антирейтинг за кількістю ДТП з постраждалими.

На Дніпропетровщині вщент вигорів автомобіль водійки внаслідок ДТП
Новини Дніпра
09.09.2023 17:50
На Дніпропетровщині вщент вигорів автомобіль водійки внаслідок ДТП

Вночі поблизу селища міського типу Божедарівка Кам’янського району сталося ДТП,…

Наверх