У Дніпрі судитимуть винуватця ДТП, під час якого загинули прабабуся та її 10-річний онук

У Дніпрі судитимуть водія, який спричинив смертельну ДТП.

Як повідомили у прокуратурі Дніпра, до суду направили справу про смертельне ДТП, яка сталася на трасі Дніпро-Миколаїв. 30 липня водій, який їхав у напрямку Кривого Рогу, збив двох пішоходів на зебрі.

Літня жінка йшла разом зі своїм 10-річним правнуком по пішохідному переходу, коли в них врізалася автівка. Потерпіла загинула на місці, а ось хлопчика забрали до лікарні, але на жаль, травми виявилися смертельними.

Дніпрянина судитимуть. Йому загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині потяг переїхав чоловіка.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: