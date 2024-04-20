У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився на вулиці Гаванська Самарського району міста. Зіткнулися автомобілі ВАЗ та ЗАЗ.
По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ЗАЗ» та «ВАЗ». В останньому, виявлено заблокованих трьох людей, — йдеться у дописі.
Рятувальники деблокували постраждалих у ДТП та передали лікарям, для подальшої шпиталізації.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі завершилися рятувальні роботи після вчорашньої атаки.
Читайте також:
Автор:
Оборонці неба збили ворожий БпЛА на Дніпропетровщині.
У Дніпрі надзвичайники завершили рятувальні роботи.
Кількість загиблих через удар по Дніпру зросла.
Дитину дивом вдалося повернути до життя, а ось всі його…