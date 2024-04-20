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  • У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля

У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля

Сьогодні 10:57
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Сьогодні вранці у Дніпрі рятувальники деблокували людей з понівеченої автівки.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на вулиці Гаванська Самарського району міста. Зіткнулися автомобілі ВАЗ та ЗАЗ.

По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ЗАЗ» та «ВАЗ». В останньому, виявлено заблокованих трьох людей, — йдеться у дописі.

Рятувальники деблокували постраждалих у ДТП та передали лікарям, для подальшої шпиталізації.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі завершилися рятувальні роботи після вчорашньої атаки.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіляУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіляРусский

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