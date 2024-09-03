У Дніпрі показали покинутий кінотеатр «Іскра» на Амбулаторній

Перші кінотеатри у Дніпрі з'явилися на початку минулого сторіччя. Після Другої світової війни особливо активно розвивалося їхнє будівництво в Дніпрі. Кінозали з'являлися не тільки в центрі міста, але і в робочих районах, і на житлових масивах, які на той час інтенсивно будувались у той час.

Журналісти dnepr.info дізналися, що зараз знаходиться у будівлі колишнього кінотеатру «Іскра».

1958 року в поселенні Шевченко у Дніпрі відкрився кінотеатр. Воно знаходилося у Чечелівському районі, на схилі Аптекарської балки. Це було робоче поселення, де мешкали співробітники Брянського заводу. Поштовх до нового розвитку територія отримала у 1950-х роках, коли поряд будувався завод ПМЗ. Тут виникла маса одноповерхових будинків у приватних дворах.

У робочому селищі був художній комбінат «Іскра», де виготовлялися вітражі, люстри та інші вироби зі скла. Він і надав новому кінотеатру назву. Знаходився кінозал на вулиці Амбулаторній.

Одночасно дивитись фільм у кінозалі «Іскри» могли до 400 осіб. Але створений для культурного часу проведення мешканців селища кінотеатр не мав великої популярності.

«Багато років пропрацювала на Шляхівці, а кінотеатр не пам’ятаю. Пам’ятаю інтернат, школу, автобус, яким туди добиралася, а от «Іскру» зовсім не пам’ятаю, на жаль», – згадує в соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Людмила Рассохіна.

На деякий час він став культурним центром району, але вже у 1980-х роках змушений був закритися через маленьку відвідуваність. Після того, як у кінотеатрі перестали показувати фільми, «Іскру» ще кілька років використовували як зал для виступів та проведення зборів, але незабаром будівлю закрили на замок. Розташовувався кінотеатр за високим парканом, тому воно простояло відносно довго. Але зараз перебуває у напівзруйнованому стані.

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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