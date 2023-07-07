У Дніпрі обрали найкращий фонтан

На фонтани Дніпра приїжджають дивитись з усієї України. «Кульбаба» став найкращим у місті-мільйоннику.

Змагались 9 водограїв міста (з 15-ти), але перемогу здобула «Кульбаба».

Опитування серед дніпрян щодо найкращого фонтана проводило КП «Дніпроводоканал» у соцмережах.

«Кульбаба» та «Поріг ревучий» йшли пліч-о-пліч, але у фіналі з різницею 8 голосів перемогла «Кульбаба».

Цей водограй з’явився у вересні 2007 року на перехресті Січеславської Набережної та вулиці Юліуша Словацького.

Офіційна назва фонтана – «Водяна сфера». Його об’єм – 92 м3. У сонячний день між бризками можна побачити веселку, а вночі «Водяна сфера» сяє жовтим кольором. Цей фонтан вважається наймолодшим у Дніпрі.

Спочатку він був змонтований у 2006 році на оглядовому майданчику парка Шевченка, проте там він не прижився через вітер. Тож пізніше його перенесли на це місце.

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