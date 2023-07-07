В Днепре выбрали лучший фонтан

На фонтаны Днепра приезжают смотреть со всей Украины. «Одуванчик» стал лучшим в городе-миллионнике.

Соревновались 9 фонтанов города (из 15-ти), но победу одержал «Одуванчик».

Опрос среди днепрян по поводу лучшего фонтана проводил КП «Днепропроводоканал» в соцсетях.

«Одуванчик» и «Порог ревущий» шли бок о бок, но в финале с разницей 8 голосов победил фонтан «Одуванчик».

Этот фонтан появился в сентябре 2007 года на перекрестке Сичеславской Набережной и улице Юлиуша Словацкого.

Официальное название фонтана – «Водяная сфера». Его объем – 92 м3. В солнечный день между брызгами можно увидеть радугу, а ночью «Водяная сфера» сияет желтым цветом. Этот фонтан считается самым молодым в Днепре.

Сначала он был смонтирован в 2006 году на смотровой площадке парка Шевченко, однако там он не прижился из-за ветра. Позже его перенесли на это место.

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