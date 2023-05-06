У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася ДТП з мотоциклістом: що відомо

У Дніпрі сталася мото-ДТП.

У суботу, 6 травня, у Дніпрі на Січеславській Набережній, поблизу вулиці Половицької сталася ДТП. Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.

Аварія сталася близько 16 години вечора. Зіткнулися водій мотоцикла та автомобіль. Через ДТП на набережній був сильно ускладнений рух. На місці працювала патрульна поліція.

Попередньо відомо, що мотоцикліста з травмами ушпиталили до однієї з лікарень Дніпра.

Нагадаємо, сьогодні на вулиці Гаванській сталася ДТП відразу з чотирма авто.

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