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  • У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася ДТП з мотоциклістом: що відомо

У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася ДТП з мотоциклістом: що відомо

Сьогодні 18:30
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У Дніпрі сталася мото-ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася ДТП з мотоциклістом: що відомо

У суботу, 6 травня, у Дніпрі на Січеславській Набережній, поблизу вулиці Половицької сталася ДТП. Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра. 

Аварія сталася близько 16 години вечора. Зіткнулися водій мотоцикла та автомобіль. Через ДТП на набережній був сильно ускладнений рух. На місці працювала патрульна поліція. 

Попередньо відомо, що мотоцикліста з травмами ушпиталили до однієї з лікарень Дніпра. 

Нагадаємо, сьогодні на вулиці Гаванській сталася ДТП відразу з чотирма авто. 

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