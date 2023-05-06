У Дніпрі на Гаванській зіткнулося відразу 4 авто

У Дніпрі зіткнулися чотири авто.

У суботу, 6 травня, на вулиці Гаванській сталася серйозна ДТП. Близько 2-ї години дня на дорозі зіткнулися відразу чотири автомобіля.

Очевидці публікують фото з місця ДТП.

Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих, але машини сильно понівечені. На цій ділянці шляху сильно ускладнений рух. Працює патрульна поліція, яка встановить всі обставини справи.

Нагадаємо, вчора в Дніпрі на вулиці Січових Стрільців сталася смертельна ДТП. Там водій Honda втратив керування та врізався у дерево. Внаслідок зіткнення авто розірвало на дві частини, а водій загинув на місці. У патрульній поліції зазначили, що до трагедії намагалися зупинити машину за перевищення швидкості, але кермувальник не зупинився на їх вимогу. Відомо, що загиблий це чоловік 1995 року народження.

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