У Дніпрі на Гаванській зіткнулося відразу 4 авто

У суботу, 6 травня, на вулиці Гаванській сталася серйозна ДТП. Близько 2-ї години дня на дорозі зіткнулися відразу чотири автомобіля.
Очевидці публікують фото з місця ДТП.
Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих, але машини сильно понівечені. На цій ділянці шляху сильно ускладнений рух. Працює патрульна поліція, яка встановить всі обставини справи.
Нагадаємо, вчора в Дніпрі на вулиці Січових Стрільців сталася смертельна ДТП. Там водій Honda втратив керування та врізався у дерево. Внаслідок зіткнення авто розірвало на дві частини, а водій загинув на місці. У патрульній поліції зазначили, що до трагедії намагалися зупинити машину за перевищення швидкості, але кермувальник не зупинився на їх вимогу. Відомо, що загиблий це чоловік 1995 року народження.
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