Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Гаванській зіткнулося відразу 4 авто

Сьогодні 14:26
просмотров

У Дніпрі зіткнулися чотири авто.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гаванській зіткнулося відразу 4 авто

 

У суботу, 6 травня, на вулиці Гаванській сталася серйозна ДТП. Близько 2-ї години дня на дорозі зіткнулися відразу чотири автомобіля. 

Очевидці публікують фото з місця ДТП. 

Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих, але машини сильно понівечені. На цій ділянці шляху сильно ускладнений рух. Працює патрульна поліція, яка встановить всі обставини справи. 

Нагадаємо, вчора в Дніпрі на вулиці Січових Стрільців сталася смертельна ДТП. Там водій Honda втратив керування та врізався у дерево. Внаслідок зіткнення авто розірвало на дві частини, а водій загинув на місці. У патрульній поліції зазначили, що до трагедії намагалися зупинити машину за перевищення швидкості, але кермувальник не зупинився на їх вимогу. Відомо, що загиблий це чоловік 1995 року народження.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Гаванській зіткнулося відразу 4 автоУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі загубився біленький декоративний кролик поважного віку: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:19
    У Дніпрі загубився біленький декоративний кролик поважного віку: подробиці

    У Дніпрі посеред вулиці загубився кролик.

    Пішла з подругою та не повернулася: у Дніпропетровській області зникла 12-річна дівчинка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:13
    Пішла з подругою та не повернулася: у Дніпропетровській області зникла 12-річна дівчинка

    Дівчинка пішла з дому бабусі з подругою.

    Рідкісне місячне затемнення 5 травня: підбірка чарівних світлин відзнятих у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Рідкісне місячне затемнення 5 травня: підбірка чарівних світлин відзнятих у Дніпрі (ФОТО)

    Наступного разу таке явище ми зможемо побачити через 20 років.

    Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири “шахеди”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:42
    Гучна ніч: над Дніпром та областю збили чотири “шахеди”

    Сьогодні вночі у Дніпрі було гучно.

    Наверх