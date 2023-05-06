В Днепре на Сичеславской Набережной произошло ДТП с мотоциклистом: что известно

В субботу, 6 мая, в Днепре на Сичеславской Набережной, возле улицы Половицкой произошло ДТП. Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Авария произошла около 16 часов вечера. Столкнулись водитель мотоцикла и автомобиль. Из-за ДТП на набережной было сильно усложнено движение. На месте работала патрульная полиция.
Предварительно известно, что мотоциклиста с травмами госпитализировали в одну из больниц Днепра.
Напомним, сегодня на улице Гаванской произошло ДТП сразу с четырьмя авто.
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