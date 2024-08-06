У Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води: адреси

У зв’язку із проведенням аварійних робіт Комунальним підприємством “Дніпроводоканал” станом на 12:00 припинено водопостачання будинків, розташованих на вулицях:
А також проводяться аварійні роботи по вулиці Хутірська, 21, через це тимчасово припинено водопостачання селища Шевченко.
Окрім цього, через аварійні роботи знижено тиск подачі води на верхніх поверхах по:
У КП “Дніпроводоканал” повідомляють, що водопостачання буде відновлено протягом дня, а нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.
Нагадаємо, вчора ми писали про відключення світла у Дніпрі 6 серпня: кому не пощастить.
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