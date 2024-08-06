Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води: адреси

Сьогодні 12:01
просмотров

У Дніпрі на деяких вулицях виникли проблеми з водопостачанням.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води: адреси

У зв’язку із проведенням аварійних робіт Комунальним підприємством “Дніпроводоканал” станом на 12:00 припинено водопостачання будинків, розташованих на вулицях:

  • вул. Яна Гуса.
  • вул. Лісова, 1-30,
  • вул. Старокозацька, 42-58,
  • вул. Калинова, 102, 104, 106, 108,
  • вул. Галини Мазепи, 77, 79, 81.

А також проводяться аварійні роботи по вулиці Хутірська, 21, через це тимчасово припинено водопостачання селища Шевченко.

Окрім цього, через аварійні роботи знижено тиск подачі води на верхніх поверхах по:

  • вул. Старочумацька, 78, 80, 84;
  • вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61;
  • вул. Янтарна, 71, 73, 75, 79, 81, 83;
  • вулиці Кожумʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • проспект Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85;
  • вулиця Дарницька, 4, 7, 9, 11.

У КП “Дніпроводоканал” повідомляють, що водопостачання буде відновлено протягом дня, а нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.

Нагадаємо, вчора ми писали про відключення світла у Дніпрі 6 серпня: кому не пощастить.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води: адресиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:47
    Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)

    На Дніпропетровщині помітили рідкісних чорних лелек.

    Жорнова часів Катеринослава: як їх використовували та де можна побачити у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:21
    Жорнова часів Катеринослава: як їх використовували та де можна побачити у Дніпрі

    У Дніпрі досі можна побачити частинки старовинного міста. На вулицях…

    У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:06
    У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях

    У Дніпрі відбудуться масштабні змагання.

    Жителі Кривого Рогу займалися контрабандою цигарок до ЄС: у них вилучили товару на 1,5 млн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:53
    Жителі Кривого Рогу займалися контрабандою цигарок до ЄС: у них вилучили товару на 1,5 млн

    Криворіжці разом з волинянами займалися контрабандою.

    Наверх