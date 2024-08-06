У Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води: адреси

У Дніпрі на деяких вулицях виникли проблеми з водопостачанням.

У зв’язку із проведенням аварійних робіт Комунальним підприємством “Дніпроводоканал” станом на 12:00 припинено водопостачання будинків, розташованих на вулицях:

вул. Яна Гуса.

вул. Лісова, 1-30,

вул. Старокозацька, 42-58,

вул. Калинова, 102, 104, 106, 108,

вул. Галини Мазепи, 77, 79, 81.

А також проводяться аварійні роботи по вулиці Хутірська, 21, через це тимчасово припинено водопостачання селища Шевченко.

Окрім цього, через аварійні роботи знижено тиск подачі води на верхніх поверхах по:

вул. Старочумацька, 78, 80, 84;

вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61;

вул. Янтарна, 71, 73, 75, 79, 81, 83;

вулиці Кожумʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

проспект Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85;

вулиця Дарницька, 4, 7, 9, 11.

У КП “Дніпроводоканал” повідомляють, що водопостачання буде відновлено протягом дня, а нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.

Нагадаємо, вчора ми писали про відключення світла у Дніпрі 6 серпня: кому не пощастить.

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