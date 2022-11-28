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  • У Дніпрі через знеструмлення “Акваріуму” гинуть унікальні тропічні риби

У Дніпрі через знеструмлення “Акваріуму” гинуть унікальні тропічні риби

Сьогодні 12:57
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У дніпровському "Акваріумі", що на Монастирському острові проблеми через відключення світла. Через знеструмлення гинуть унікальні тропічні риби.

Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення

Співробітники дніпровського “Акваріуму” розповіли, що через постійні відключення світла під загрозою унікальна колекція живих тропічних риб.

Після останнього ракетного обстрілу та блекауту, який почався через терористичні дії російської армії, “Акваріум” був без світла та опалення дві доби. Співробітники намагалися своїми силами допомогти вижити унікальним тропічним рибкам, але були і втрати. Електроенергію вже дали, але відключення можуть статися в будь-який момент, тому унікальні риби можуть загинути.

За словами представників “Акваріуму”, для нормальної роботи їм необхідні генератори, газові обігрівачі та інші прилади для автономної роботи. Дізнатися, як допомогти “Акваріуму” можна тут.

Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення

Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення

Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення

Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення Українська

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