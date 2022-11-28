В Днепре из-за обесточивания «Аквариума» погибают уникальные тропические рыбы

Сотрудники днепровского «Аквариума» рассказали, что из-за постоянных отключений света под угрозой уникальная коллекция живых тропических рыб.
После последнего ракетного обстрела и блекаута, начавшегося из-за террористических действий российской армии, «Аквариум» был без света и отопления двое суток. Сотрудники пытались своими силами помочь выжить уникальным тропическим рыбкам, но были и потери. Электроэнергию уже дали, но отключения могут произойти в любой момент, поэтому рыбы могут погибнуть.
По словам представителей «Аквариума», для нормальной работы им необходимы генераторы, газовые обогреватели и другие приборы для автономной работы. Узнать, как помочь «Аквариуму» можно здесь.
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