Травмовано дитину, а іншого пасажира затиснуло в салоні авто: моторошна ДТП на Дніпропетровщині

Сьогодні, 1 серпня, у селищі Кринички Кам’янського району вантажний автомобіль «Renault» зіткнувся з легковиком «Chevrolet». Пасажира останньої автівки затиснуло в салоні.
Надзвичайники деблокували травмованого чоловіка з пошкодженого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Також внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія та 8-річну дитину, які самостійно покинули пошкоджений легковий автомобіль.
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