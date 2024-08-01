Травмовано дитину, а іншого пасажира затиснуло в салоні авто: моторошна ДТП на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині в моторошній ДТП травмувалося кілька людей.

Сьогодні, 1 серпня, у селищі Кринички Кам’янського району вантажний автомобіль «Renault» зіткнувся з легковиком «Chevrolet». Пасажира останньої автівки затиснуло в салоні.

Надзвичайники деблокували травмованого чоловіка з пошкодженого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія та 8-річну дитину, які самостійно покинули пошкоджений легковий автомобіль.

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