Сьогодні йому б виповнилося 38: у бою за Україну загинув Захисник з Кам’янського

У середу, 12 жовтня, загинув Захисник з Дніпропетровської області Сєдих Сергій Васильович. Він загинув в Донецькій області у бою.

Сергій Сєдих народився 17 жовтня 1984 року в Дніпродзержинську. У 2004 році закінчив Дніпродзержинський індустріальний технікум, у 2007 році – Дніпродзержинський державний технічний університет.

Працював на Дніпровському металургійному комбінаті. За початку березня пішов боронити Україну від загарбників. У Сергія залишилися донька та мати.

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