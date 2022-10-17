Сьогодні йому б виповнилося 38: у бою за Україну загинув Захисник з Кам’янського

Сергій Сєдих народився 17 жовтня 1984 року в Дніпродзержинську. У 2004 році закінчив Дніпродзержинський індустріальний технікум, у 2007 році – Дніпродзержинський державний технічний університет.
Працював на Дніпровському металургійному комбінаті. За початку березня пішов боронити Україну від загарбників. У Сергія залишилися донька та мати.
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