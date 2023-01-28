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  • Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО)

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО)

Сьогодні 09:42
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У п'ятницю, 27 січня, у Криворізькому районі на автошляху «Олександро-Білівка – Миколаївка» сталася ДТП. Одна із автівок загорілася із водієм всередині.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО)

Повідомлення про пожежу в легковому авто надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 17:40. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області. 

Як стало відомо, дорогу не поділили автомобілі «ВАЗ-21099» та «ВАЗ-2107». Полум’я миттєво охопило останню машину. 

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили у вщент знищеному вогнем легковику обгоріле тіло чоловіка. Йому було 58 років. 

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО) Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО) Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО) Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО)

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Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО)Українська Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО)Русский

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