Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: чоловік живцем згорів у власному авто (ФОТО)

Повідомлення про пожежу в легковому авто надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 17:40. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Як стало відомо, дорогу не поділили автомобілі «ВАЗ-21099» та «ВАЗ-2107». Полум’я миттєво охопило останню машину.
Після ліквідації пожежі рятувальники виявили у вщент знищеному вогнем легковику обгоріле тіло чоловіка. Йому було 58 років.
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