Смертельна ДТП біля Братського: подробиці від ДСНС

Сьогодні, на трасі Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя близько 15 години сталася смертельна ДТП.

На дорозі зіштовхнулися два легкових автомобіля Mitsubishi та Volkswagen.

У службі ДСНС повідомили, що водії автівок загинули на місці. Також троє людей постраждали.

Наразі співробітники служби вилучили з авто тіло 23-річного водія, а лікарі ушпиталили двох пасажирів: чоловіка 1996 року народження та жінку 1988 року народження, їх діагноз встановлюється. Ще один пасажир 1999 року народження від госпіталізації відмовився.

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