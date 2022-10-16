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Смертельна ДТП біля Братського: подробиці від ДСНС

Сьогодні 19:30
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Сьогодні, на трасі Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя близько 15 години сталася смертельна ДТП.

На дорозі зіштовхнулися два легкових автомобіля Mitsubishi та Volkswagen.

У службі ДСНС повідомили, що водії автівок загинули на місці. Також троє людей постраждали.

Наразі співробітники служби вилучили з авто тіло 23-річного водія, а лікарі ушпиталили двох пасажирів: чоловіка 1996 року народження та жінку 1988 року народження, їх діагноз встановлюється. Ще один пасажир 1999 року народження від госпіталізації відмовився.

Новости Днепра про Смертельна ДТП біля Братського: подробиці від ДСНС

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Новости Днепра про Смертельна ДТП біля Братського: подробиці від ДСНС

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Новости Днепра про Смертельна ДТП біля Братського: подробиці від ДСНС

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Новости Днепра про Смертельна ДТП біля Братського: подробиці від ДСНСУкраїнська Новости Днепра про Смертельна ДТП біля Братського: подробиці від ДСНСРусский

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