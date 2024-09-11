Скульптура лева у парку Шевченка: що вона символізує та чому там з’явилася

Парк Шевченка у Дніпрі один із найстаріших парків міста. Замислювався він як Англійський сад при Потьомкінському палаці, але вже з початку минулого століття перетворився на парк для мешканців міста. З того часу парк кілька разів змінювався та реконструювався. Кожен такий ремонт привносив у зелену зону щось нове. Так, після реконструкції, у 1970-х роках у парку з'явилося кілька скульптур, у тому числі і скульптура сидячого бронзового лева.

Журналісти dnepr.info дізналися звідки в парку взявся лев, чому була обрана саме ця тварина і які традиції та прикмети пов’язані з цим арт-об’єктом.

Перша реконструкція зеленої зони як громадського парку була у 1910-х роках. Тоді було облаштовано клумби, споруджено павільйон для оркестру, театр, ресторан.

Під час Другої світової війни парк дуже постраждав і після звільнення Дніпра було відновлено. До кінця 1950-х років з’явився міст, що веде від парку на Монастирський острів.

У 1970-х роках парк «пройшов» ще одну реконструкцію. Тоді ж у парку з’явилися різноманітні скульптури. Одна з таких – лев. Він зустрічає відвідувачів неподалік входу.

Лев з’явився неподалік центральної алеї 1976 року. Його створив місцевий скульптор Юрій Павлов. Вважається, що лев є покровителем переможців, він символізує розум, мужність і силу. Вважається, що лев у парку – це покровитель та «помічник» студентів. Адже він знаходиться поряд із Палацом студентів.

Багато хто вірить, що якщо підійти до лева, загадати бажання і потерти йому ніс чи лапу – воно обов’язково здійсниться. Правда це чи ні – кожен вирішує самостійно, але ніс та лапа лева блищать від того, що їх часто труть. Блищить у лева та спина – на неї часто садять дітей для фото. У багатьох жителів Дніпра у сімейному альбомі обов’язково є фото чи на леві, чи з левом.

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