Скульптура лева у парку Шевченка: що вона символізує та чому там з’явилася

Журналісти dnepr.info дізналися звідки в парку взявся лев, чому була обрана саме ця тварина і які традиції та прикмети пов’язані з цим арт-об’єктом.
Перша реконструкція зеленої зони як громадського парку була у 1910-х роках. Тоді було облаштовано клумби, споруджено павільйон для оркестру, театр, ресторан.
Під час Другої світової війни парк дуже постраждав і після звільнення Дніпра було відновлено. До кінця 1950-х років з’явився міст, що веде від парку на Монастирський острів.
У 1970-х роках парк «пройшов» ще одну реконструкцію. Тоді ж у парку з’явилися різноманітні скульптури. Одна з таких – лев. Він зустрічає відвідувачів неподалік входу.
Лев з’явився неподалік центральної алеї 1976 року. Його створив місцевий скульптор Юрій Павлов. Вважається, що лев є покровителем переможців, він символізує розум, мужність і силу. Вважається, що лев у парку – це покровитель та «помічник» студентів. Адже він знаходиться поряд із Палацом студентів.
Багато хто вірить, що якщо підійти до лева, загадати бажання і потерти йому ніс чи лапу – воно обов’язково здійсниться. Правда це чи ні – кожен вирішує самостійно, але ніс та лапа лева блищать від того, що їх часто труть. Блищить у лева та спина – на неї часто садять дітей для фото. У багатьох жителів Дніпра у сімейному альбомі обов’язково є фото чи на леві, чи з левом.
Читайте також:
Автор:
У деяких жителів Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.
З річки Дніпро вилучили частина безпілотника, який збили сили ППО.
У прокуратурі розповіли подробиці обстрілу Кам’янського.
У Дніпрі проведуть розважальні заходи.