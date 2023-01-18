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  • Разом святкували Новий рік: мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадують своє життя до трагедії

Разом святкували Новий рік: мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадують своє життя до трагедії

Сьогодні 11:32
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Мешканці зруйнованого будинку на Перемозі опублікували фото з сусідами, які загинули під час суботнього ракетного удару.

Новости Днепра про Разом святкували Новий рік: мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадують своє життя до трагедії

Дружина відомого тренера з боксу Михайла Кореновського опублікувала фото зі своїми сусідами. Її чоловік загинув під час ракетного удару по Дніпру 14 січня. 

Та сама жовтенька кухня, фото якої розлетілося мережею, належала подружжю Коренацьких. Михайло в той день залишився вдома, а Ольга з дітьми вийшла в магазин до вибуху. 

У своїх сторіс в інстаграмі Ольга також виклала спільне фото з сусідами. Мешканці 8 і 9 поверху разом святкували Новий рік. На жаль, четверо з них загинули під час ракетного удару.

Крім Михайла, померло інше подружжя та дівчинка 15 років, а діти залишилися сиротами.

Новости Днепра про Разом святкували Новий рік: мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадують своє життя до трагедії

Ольга також опублікувала ще одне фото, де сусіди збиралися разом на подвір’ї біля зруйнованого будинку. Усі вони дружили між собою.

Новости Днепра про Разом святкували Новий рік: мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадують своє життя до трагедії

Новости Днепра про Разом святкували Новий рік: мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадують своє життя до трагедіїУкраїнська Новости Днепра про Разом святкували Новий рік: мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадують своє життя до трагедіїРусский

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