Разом святкували Новий рік: мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадують своє життя до трагедії

Дружина відомого тренера з боксу Михайла Кореновського опублікувала фото зі своїми сусідами. Її чоловік загинув під час ракетного удару по Дніпру 14 січня.
Та сама жовтенька кухня, фото якої розлетілося мережею, належала подружжю Коренацьких. Михайло в той день залишився вдома, а Ольга з дітьми вийшла в магазин до вибуху.
У своїх сторіс в інстаграмі Ольга також виклала спільне фото з сусідами. Мешканці 8 і 9 поверху разом святкували Новий рік. На жаль, четверо з них загинули під час ракетного удару.
Крім Михайла, померло інше подружжя та дівчинка 15 років, а діти залишилися сиротами.
Ольга також опублікувала ще одне фото, де сусіди збиралися разом на подвір’ї біля зруйнованого будинку. Усі вони дружили між собою.Яна Юхименко
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