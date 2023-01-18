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  • Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

Сегодня 11:32
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Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими во время субботнего ракетного удара.

Новости Днепра про Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

Жена известного тренера по боксу Михаила Кореновского опубликовала фото со своими соседями. Ее муж погиб во время ракетного удара по Днепру 14 января.

Та же желтенькая кухня, фото которой разлетелось сетью, принадлежала супругам Коренацких. Михаил в тот день остался дома, а Ольга с детьми вышла в магазин до взрыва.

В своих сторис в инстаграмме Ольга также выложила совместное фото с соседями. Жители 8 и 9 этажа вместе праздновали Новый год. К сожалению, четверо из них погибли во время ракетного удара.

Кроме Михаила, умерли другие супруги и девочка 15 лет, а дети остались сиротами.

Новости Днепра про Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

Ольга также опубликовала еще одно фото, где соседи собирались вместе во дворе у разрушенного дома. Все они дружили друг с другом.

Новости Днепра про Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

Новости Днепра про Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедииУкраїнська Новости Днепра про Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедииРусский

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