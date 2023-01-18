Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

Жена известного тренера по боксу Михаила Кореновского опубликовала фото со своими соседями. Ее муж погиб во время ракетного удара по Днепру 14 января.
Та же желтенькая кухня, фото которой разлетелось сетью, принадлежала супругам Коренацких. Михаил в тот день остался дома, а Ольга с детьми вышла в магазин до взрыва.
В своих сторис в инстаграмме Ольга также выложила совместное фото с соседями. Жители 8 и 9 этажа вместе праздновали Новый год. К сожалению, четверо из них погибли во время ракетного удара.
Кроме Михаила, умерли другие супруги и девочка 15 лет, а дети остались сиротами.
Ольга также опубликовала еще одно фото, где соседи собирались вместе во дворе у разрушенного дома. Все они дружили друг с другом.Яна Юхименко
Автор:
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
Российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской…
В среду, 18 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара на жилмассиве Победа завершены.…
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает "Днепр Инфо" со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.
На Киевщине утром вблизи детсада упал вертолет.
Российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.
В среду, 18 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара на жилмассиве Победа завершены. В результате прилета погибли 45 человек, в том числе 6 детей.
Преступнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
12 января, защищая свободную и независимую Украину, погиб старший солдат Лепеха Владимир Владимирович. Произошло это в Донецкой области. У мужчины остались жена, два сына и отец.
В Украине монету номиналом 1 копейка 2010 года выпуска продают за 39 750 грн (более 1 000 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали монета изготовлена из серебра.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!