Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими во время субботнего ракетного удара.

Жена известного тренера по боксу Михаила Кореновского опубликовала фото со своими соседями. Ее муж погиб во время ракетного удара по Днепру 14 января.

Та же желтенькая кухня, фото которой разлетелось сетью, принадлежала супругам Коренацких. Михаил в тот день остался дома, а Ольга с детьми вышла в магазин до взрыва.

В своих сторис в инстаграмме Ольга также выложила совместное фото с соседями. Жители 8 и 9 этажа вместе праздновали Новый год. К сожалению, четверо из них погибли во время ракетного удара.

Кроме Михаила, умерли другие супруги и девочка 15 лет, а дети остались сиротами.

Ольга также опубликовала еще одно фото, где соседи собирались вместе во дворе у разрушенного дома. Все они дружили друг с другом.

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