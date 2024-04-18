Показали фото з місця “прильотів” поблизу Дніпра, де сталися пожежі внаслідок ракетного удару

У Дніпровському районі загасили пожежі на місцях "прильотів" російських ракет.

У Дніпровському районі приборкали обидві пожежі, які виникли через ракетну атаку, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

А роботи у рятувальників було чимало. Тільки на підприємстві вогонь охопив 950 кв м. Хлопці, дякую за службу, – написав Лисак.

Пожежі на місцях ракетних ударів гасили понад 7 годин. Відомо, що атакували інфраструктурний об’єкт та промислове підприємство. Внаслідок влучання ворожих ракет постраждали двоє чоловіків – 30 та 35 років. Обидва в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, у Дніпрі після вибухів почали ширити фейки про хімічну загрозу.

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