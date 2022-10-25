Погода в Дніпрі у вівторок, 25 жовтня: хмарно, можливий дощ

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Увечері, мабуть, пройде дощ. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 25 жовтня:
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