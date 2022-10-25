Погода в Дніпрі у вівторок, 25 жовтня: хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Увечері, мабуть, пройде дощ. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 жовтня:

Птахи низько до землі летять – до ранньої та холодної зими.

Багато ялинових шишок – до гарного врожаю ярих.

Зірки яскраві – до морозу, тьмяні – до похолодання.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: