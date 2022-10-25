Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Вечером, вероятно, пройдет дождь. Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 25 октября:
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