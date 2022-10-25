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Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Вечером, вероятно, пройдет дождь. Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 25 октября:

  • Если звезды мерцают синим цветом – жди вскоре снегопад.
  • Если в этот день дует южный ветер – будет тепло.
  • Гром гремит – к бесснежной и теплой зиме.
  • Луна в кругах – к засушливому лету.
  • Птицы низко к земле летят – к ранней и холодной зиме.
  • Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.
  • Звезды яркие – к морозу, тусклые – к похолоданию.

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Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождьРусский

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