Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Вечером, вероятно, пройдет дождь. Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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В результате вражеских ударов по энергетической системе Украины, по всей…

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