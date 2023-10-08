Погода на 8 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який увечері ослабне. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 жовтня:

Грім гримить – зима буде малосніжною.

Увечері туман – до покращення погоди.

На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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