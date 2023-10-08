Погода на 8 октября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который к вечеру ослабнет. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 8 октября:
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