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Погода на 8 октября: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 8 октября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который к вечеру ослабнет. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 8 октября: 

  • Если мыши роют норы с юга, то будет суровая зима.
  • Если в лесу много крупных грибов, то зима будет затяжной и морозной.
  • Если утром туман, то погода будет солнечной, но морозной.
  • Если на березах не опало все листья, то снег выпадет поздно.
  • Если дятел долбит дерева внизу, то зима будет теплой.

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