Погода на 7 листопада: у Дніпрі буде ясно та без опадів

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, ранок очікується безхмарним, і майже весь день у Дніпрі небо залишатиметься ясним, лише надвечір з’являться перші хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 листопада:

Тріска не спалахує – до відлиги.

Суха погода 7 листопада – до тепла.

Туман ранком — буде відлига.

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