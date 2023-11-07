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Погода на 7 листопада: у Дніпрі буде ясно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 7 листопада: у Дніпрі буде ясно та без опадів

За прогнозами синоптиків, ранок очікується безхмарним, і майже весь день у Дніпрі небо залишатиметься ясним, лише надвечір з’являться перші хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 7 листопада:

  • Тріска не спалахує – до відлиги.
  • Суха погода 7 листопада – до тепла.
  • Туман ранком — буде відлига.

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Новости Днепра про Погода на 7 листопада: у Дніпрі буде ясно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 7 листопада: у Дніпрі буде ясно та без опадівРусский

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