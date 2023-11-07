Погода на 7 ноября: в Днепре будет ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Днепре небо будет ясным, лишь к вечеру появятся первые облака. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показываться до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 7 ноября:

Лучина вечером треснет – к морозу.

Ветер завывает — к ненастью.

Туман по утру — будет оттепель.

Утренний туман — к потеплению.

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