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Погода на 23 листопада: у Дніпрі буде хмарно

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 23 листопада: у Дніпрі буде хмарно

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Без опадів! Вранці температура повітря -7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 23 листопада:

  • Річка вкрилася кригою — рік буде врожайним.
  • Іній з ранку – до морозу, увечері – до снігопаду.
  • Сильний вітер дме – чекай хуртовини та похолодання.
  • Туман по землі стелиться – до відлиги.
  • Гучно цвірінькають горобці – буде відлига.

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