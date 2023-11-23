Погода на 23 листопада: у Дніпрі буде хмарно

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Без опадів! Вранці температура повітря -7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 листопада:

Річка вкрилася кригою — рік буде врожайним.

Іній з ранку – до морозу, увечері – до снігопаду.

Сильний вітер дме – чекай хуртовини та похолодання.

Туман по землі стелиться – до відлиги.

Гучно цвірінькають горобці – буде відлига.

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