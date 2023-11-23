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Погода на 23 ноября: в Днепре будет пасмурно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 23 ноября: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 23 ноября: 

  • Иней с утра – к морозу, вечером – к снегопаду.
  • Сильный ветер дует – жди метели и похолодания.
  • Туман по земле стелется – к оттепели.
  • Громко чирикают воробьи – будет оттепель.
  • Много пуха в воробьиных гнездах – скоро наступят холода.
  • Воробьи прячутся в траве – стоит ждать снежной бури.
  • Развезло дороги – зима будет лютой.

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