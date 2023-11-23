Погода на 23 ноября: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 23 ноября:
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