Погода на 23 ноября: в Днепре будет пасмурно

На каждом жилмассиве в Днепре есть свой рынок. Обычно их место расположения предусматривали еще во время проектирования района. На части жилмассивов в Днепре рынки уже себя изжили, другие – заброшены. Но есть и такие, куда на выходных продолжает сходится народ…

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