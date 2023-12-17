Погода на 17 грудня: у Дніпрі можливий дрібний дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Невеликий сніг йтиме вночі, але ще до ранку закінчиться. У другій половині дня, мабуть, піде дрібний дощ зі снігом, який не заспокоїться до пізнього вечора. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 17 грудня:
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