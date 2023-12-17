Погода на 17 грудня: у Дніпрі можливий дрібний дощ зі снігом

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Невеликий сніг йтиме вночі, але ще до ранку закінчиться. У другій половині дня, мабуть, піде дрібний дощ зі снігом, який не заспокоїться до пізнього вечора. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 грудня:

Снігур цвірінькає — чекай відлиги.

Червоний захід сонця обіцяв ясну погоду.

Якщо на Варвару вдарив мороз, навесні буде холодно.

Якщо на вулиці тепло, то буде добрий урожай льону.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: