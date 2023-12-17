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Погода на 17 декабря: возможен мелкий дождь со снегом

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 17 декабря: возможен мелкий дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Небольшой снег пройдет ночью, но еще до утра закончится. Во второй половине дня, вероятно, пойдет мелкий дождь со снегом, который не успокоится до позднего вечера. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 17 декабря: 

  • Если небо звездное и ясное – будет холодно, а тускло звезды светят — к теплу.
  • Дым столбом идет из трубы – к затяжным морозам, а если стелется к земле – ждали тепла.
  • Пасмурный день предвещал скорую оттепель.
  • Облачная погода говорит о том, что выпадет снег.
  • Красный закат сулил ясную погоду.
  • Если на Варвару ударил мороз, то весной будет холодно.
  • Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.

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