Погода на 17 декабря: возможен мелкий дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Небольшой снег пройдет ночью, но еще до утра закончится. Во второй половине дня, вероятно, пойдет мелкий дождь со снегом, который не успокоится до позднего вечера. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 17 декабря:
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