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Під Дніпром Renault впав із мосту та перекинувся: постраждали 4 людини

Сьогодні 09:33
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У суботу, 1 квітня, о 23:26 на лінію «101» повідомили про те, що у селищі Сурсько-Михайлівка Renault впав з мосту та перекинувся на бік.

Новости Днепра про Під Дніпром Renault впав із мосту та перекинувся: постраждали 4 людини

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники. За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття, впав з містка та перекинувся на бік.

До прибуття рятувальників медики ушпиталили чотирьох пасажирів Renault. Водій після огляду відмовився від госпіталізації.

Співробітники ДСНС за допомогою лебідки відбуксували пошкоджений автомобіль на дорожнє покриття.

До місця виклику залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Новости Днепра про Під Дніпром Renault впав із мосту та перекинувся: постраждали 4 людини

Новости Днепра про Під Дніпром Renault впав із мосту та перекинувся: постраждали 4 людини

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

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Новости Днепра про Під Дніпром Renault впав із мосту та перекинувся: постраждали 4 людиниУкраїнська

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