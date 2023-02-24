Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Сьогодні 12:07
просмотров

Шукайте своє місто!

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Нейромережі для малювання стрімко розвиваються, а зображення, які вони створюють, стають все більш і більш деталізованими, якісними та реалістичними.

Для того, щоб отримати, наприклад, свій портрет, достатньо сформулювати текстовий запит. Найпопулярніші серед нейромереж – Midjourney, Stable Diffusion, Craiyon тощо.

З їхньою допомогою можна навіть подивитися, якою буде українська Перемога. Але повернемося до сьогоднішніх реалій.

Так, нейромережа, не зазначається, яка саме, зобразила міста України із жіночими обличчями.

Фото опублікував Aftandil Emanyilovich у Facebook.

Так нейромережа побачила Дніпро:

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

А так Київ, Ужгород та Львів:

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

А так нейромережа уявляє Луцьк, Миколаїв та Одесу: 

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Луганськ, Донецьк та Севастополь – це Україна. Так було, є і буде! 

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

А так нейромережа зобразила Тернопіль, Запоріжжя, Чернівці та інші міста України. Шукайте своє:

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Нагадаємо, в Україні став доступний сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Це такий чат-бот, який може відповідати на будь-яке питання користувачів, збираючи інформації з інтернет-простору і компонуючи її у готовий текст. Подробиці тут.

Читайте також:

Новости Днепра про Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає ДніпроУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі банда злочинців викрала та катувала 24-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:23
    У Дніпрі банда злочинців викрала та катувала 24-річного чоловіка

    У Дніпрі викрали та катували дніпрянина.

    За рік ЗСУ ліквідували майже 150 тис. окупантів, 3363 танки, 6600 ББМ, 299 літаків та 873 ракети
    новини України
    Сьогодні 10:44
    За рік ЗСУ ліквідували майже 150 тис. окупантів, 3363 танки, 6600 ББМ, 299 літаків та 873 ракети

    Уже рік українські захисники та захисниці стримують російських загарбників та…

    У Дніпрі затримали військового, коли він передавав хабар співробітнику ДБР: пропонував 10 тисяч доларів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:22
    У Дніпрі затримали військового, коли він передавав хабар співробітнику ДБР: пропонував 10 тисяч доларів

    У Дніпрі затримали військового який давав хабар.

    Дніпро зі світлом, теплом та водою: ситуація на ранок 24 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Дніпро зі світлом, теплом та водою: ситуація на ранок 24 лютого

    Станом на 06:00 24 лютого у Дніпрі комунальне господарство працює…

    Наверх