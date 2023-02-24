Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Нейромережі для малювання стрімко розвиваються, а зображення, які вони створюють, стають все більш і більш деталізованими, якісними та реалістичними.
Для того, щоб отримати, наприклад, свій портрет, достатньо сформулювати текстовий запит. Найпопулярніші серед нейромереж – Midjourney, Stable Diffusion, Craiyon тощо.
З їхньою допомогою можна навіть подивитися, якою буде українська Перемога. Але повернемося до сьогоднішніх реалій.
Так, нейромережа, не зазначається, яка саме, зобразила міста України із жіночими обличчями.
Фото опублікував Aftandil Emanyilovich у Facebook.
Так нейромережа побачила Дніпро:
А так Київ, Ужгород та Львів:
А так нейромережа уявляє Луцьк, Миколаїв та Одесу:
Луганськ, Донецьк та Севастополь – це Україна. Так було, є і буде!
А так нейромережа зобразила Тернопіль, Запоріжжя, Чернівці та інші міста України. Шукайте своє:
Нагадаємо, в Україні став доступний сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Це такий чат-бот, який може відповідати на будь-яке питання користувачів, збираючи інформації з інтернет-простору і компонуючи її у готовий текст. Подробиці тут.
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