Нейромережа зобразила міста України із жіночими обличчями: як виглядає Дніпро

Шукайте своє місто!

Нейромережі для малювання стрімко розвиваються, а зображення, які вони створюють, стають все більш і більш деталізованими, якісними та реалістичними.

Для того, щоб отримати, наприклад, свій портрет, достатньо сформулювати текстовий запит. Найпопулярніші серед нейромереж – Midjourney, Stable Diffusion, Craiyon тощо.

З їхньою допомогою можна навіть подивитися, якою буде українська Перемога. Але повернемося до сьогоднішніх реалій.

Так, нейромережа, не зазначається, яка саме, зобразила міста України із жіночими обличчями.

Фото опублікував Aftandil Emanyilovich у Facebook.

Так нейромережа побачила Дніпро:

А так Київ, Ужгород та Львів:

А так нейромережа уявляє Луцьк, Миколаїв та Одесу:

Луганськ, Донецьк та Севастополь – це Україна. Так було, є і буде!

А так нейромережа зобразила Тернопіль, Запоріжжя, Чернівці та інші міста України. Шукайте своє:

Нагадаємо, в Україні став доступний сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Це такий чат-бот, який може відповідати на будь-яке питання користувачів, збираючи інформації з інтернет-простору і компонуючи її у готовий текст. Подробиці тут.

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