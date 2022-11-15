На Херсонському напрямку загинув 22-річний Герой із Дніпропетровської області Владислав Антонов

Захищаючи Україну, загинув Герой із Дніпропетровської області Владислав Антонов. Він не міг залишитися осторонь та приєднався до лав ЗСУ. Чоловіку назавжди 22-роки.

Про це повідомила Криворізька районна державна адміністрація.

“Такий юний український захисник, якому б ще жити та жити, полинув у вічність, обірвавши життєпис власної долі, сподівань, мрій, майбутнього… Неймовірно важко усвідомлювати, яку важку ціну платимо за мир, яку патріотичну та мужню юнь втрачаємо. Із гіркотою схиляємо голови у скорботі перед пам’яттю Героя. Він захищав нас на землі, тепер охоронятиме з небес. Вічна слава та вічна пам’ять Владиславу”, — йдеться у повідомленні.