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  • На Херсонському напрямку загинув 22-річний Герой із Дніпропетровської області Владислав Антонов

На Херсонському напрямку загинув 22-річний Герой із Дніпропетровської області Владислав Антонов

Сьогодні 18:45
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Захищаючи Україну, загинув Герой із Дніпропетровської області Владислав Антонов. Він не міг залишитися осторонь та приєднався до лав ЗСУ. Чоловіку назавжди 22-роки.

Новости Днепра про На Херсонському напрямку загинув 22-річний Герой із Дніпропетровської області Владислав Антонов

Про це повідомила Криворізька районна державна адміністрація.

“Такий юний український захисник, якому б ще жити та жити, полинув у вічність, обірвавши життєпис власної долі, сподівань, мрій, майбутнього… Неймовірно важко усвідомлювати, яку важку ціну платимо за мир, яку патріотичну та мужню юнь втрачаємо. Із гіркотою схиляємо голови у скорботі перед пам’яттю Героя. Він захищав нас на землі, тепер охоронятиме з небес. Вічна слава та вічна пам’ять Владиславу”, — йдеться у повідомленні. 

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Новости Днепра про На Херсонському напрямку загинув 22-річний Герой із Дніпропетровської області Владислав АнтоновУкраїнська

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