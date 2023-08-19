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На Дніпропетровщині водія діставали з понівеченої автівки

Сьогодні 08:49
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Вчора пізно ввечері на трасі Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя сталося серйозне ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водія діставали з понівеченої автівки

Сигнал до “Служби порятунку” надійшов о 21:38. На виклик приїхали рятувальники з Нікополя. 

На місці рятувальники з’ясували, що водій не справився з керуванням та вїхав у стовп.

30-річний чоловік не міг вибратися самостійно, отже фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту дістали водія з понівеченого авто.

Наразі проводяться слідчі дії, щоб дізнатися всі деталі аварії. 

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