На Дніпропетровщині водія діставали з понівеченої автівки

Вчора пізно ввечері на трасі Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя сталося серйозне ДТП.

Сигнал до “Служби порятунку” надійшов о 21:38. На виклик приїхали рятувальники з Нікополя.

На місці рятувальники з’ясували, що водій не справився з керуванням та вїхав у стовп.

30-річний чоловік не міг вибратися самостійно, отже фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту дістали водія з понівеченого авто.

Наразі проводяться слідчі дії, щоб дізнатися всі деталі аварії.

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