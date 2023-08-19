На Дніпропетровщині водія діставали з понівеченої автівки

Сигнал до “Служби порятунку” надійшов о 21:38. На виклик приїхали рятувальники з Нікополя.
На місці рятувальники з’ясували, що водій не справився з керуванням та вїхав у стовп.
30-річний чоловік не міг вибратися самостійно, отже фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту дістали водія з понівеченого авто.
Наразі проводяться слідчі дії, щоб дізнатися всі деталі аварії.
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