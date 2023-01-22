Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині Subaru в’їхав у дерево: пасажир загинув, водій у лікарні

На Дніпропетровщині Subaru в’їхав у дерево: пасажир загинув, водій у лікарні

Сьогодні 17:57
просмотров

Сьогодні, 22 січня, о 09:10 на лінію «101» повідомили про аварію, що сталася на вулиці Яцковського Сергія у Верхньодніпровську.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Subaru в’їхав у дерево: пасажир загинув, водій у лікарні

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля Subaru LEGACY не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Унаслідок зіткнення загинув пасажир (чоловік, 1993 року народження) та постраждав водій легковика (чоловік, 1994 року народження).

Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували пасажира та водія з понівеченого транспортного засобу. Постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації у медичний заклад (стан тяжкий).

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Subaru в’їхав у дерево: пасажир загинув, водій у лікарні

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Subaru в’їхав у дерево: пасажир загинув, водій у лікарні

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Subaru в’їхав у дерево: пасажир загинув, водій у лікарніУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині Subaru в’їхав у дерево: пасажир загинув, водій у лікарніРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Евакуйовував поранених бійців з передової: у Кривому Розі волонтер покінчив життя самогубством
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:09
    Евакуйовував поранених бійців з передової: у Кривому Розі волонтер покінчив життя самогубством

    Сьогодні, 22 січня, у Кривому Розі на вулиці Джохара Дудаєва…

    У Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:31
    У Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки

    Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі на вулиці Антоновича місцеві мешканці…

    Через Дніпро продовжують курсувати евакуаційні потяги: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:00
    Через Дніпро продовжують курсувати евакуаційні потяги: подробиці

    Важлива інформація!

    Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:38
    Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

    14 січня. Субота. Святковий день. Мешканці будинку на Набережній Перемоги,…

    Наверх