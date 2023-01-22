На Дніпропетровщині Subaru в’їхав у дерево: пасажир загинув, водій у лікарні

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля Subaru LEGACY не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Унаслідок зіткнення загинув пасажир (чоловік, 1993 року народження) та постраждав водій легковика (чоловік, 1994 року народження).
Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували пасажира та водія з понівеченого транспортного засобу. Постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації у медичний заклад (стан тяжкий).
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
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