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На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП

Сьогодні 09:33
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У місті Кривий Ріг сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Трагічний інцидент трапився на вулиці Ньютона Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

Вночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. По прибуттю до місця події співробітники ДСНС попередньо встановили, що водій легкового автомобіля «ВАЗ 2106» допустив зіткнення з деревом, — йдеться у дописі рятувальників.

Пасажира автівки ушпиталили до лікарні з чисельними травмами.

Водій отримав смертельні травми, надзвичайники деблокували його тіло та передали працівникам поліції.

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