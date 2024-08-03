На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Трагічний інцидент трапився на вулиці Ньютона Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.
Вночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. По прибуттю до місця події співробітники ДСНС попередньо встановили, що водій легкового автомобіля «ВАЗ 2106» допустив зіткнення з деревом, — йдеться у дописі рятувальників.
Пасажира автівки ушпиталили до лікарні з чисельними травмами.
Водій отримав смертельні травми, надзвичайники деблокували його тіло та передали працівникам поліції.
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