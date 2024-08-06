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На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль

Сьогодні 11:12
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У Кам'янському посеред вулиці загорівся автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобіль

Вранці у Кам’янському місцеві помітили загорання авто та повідомили про це до Служби порятунку.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

Надзвичайники вирушили на місце події. Після прибуття з’ясували, що під час руху автомобіля “Opel Vectra” відбулося займання на площі 4 кв. м.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає. 

Вогонь було ліквідовано о 08:50. Про причину займання не повідомляється. 

До гасіння пожежі залучено 6 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області, – написали в публікації ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині жінка обгоріла в полі, коли палила бур’яни.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорівся автомобільУкраїнська

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