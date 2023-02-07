На Дніпропетровщині легковик злетів у кювет: водій загинув

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що легковий автомобіль Isuzu Trooper злетів у кювет.
На жаль, внаслідок аварії загинув водій легковика. За допомогою гідравлічного інструмента надзвичайники вивільнили тіло загиблого з конструкцій понівеченої автівки.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік загинув під колесами сміттєвоза.
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