На Дніпропетровщині легковик злетів у кювет: водій загинув

У понеділок, 6 лютого, о 17:11 на лінію «101» повідомили про аварію на автошляху М-30 «Знам’янка-Луганськ-Ізварине» неподалік села Саївка Кам’янського району.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що легковий автомобіль Isuzu Trooper злетів у кювет.

На жаль, внаслідок аварії загинув водій легковика. За допомогою гідравлічного інструмента надзвичайники вивільнили тіло загиблого з конструкцій понівеченої автівки.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік загинув під колесами сміттєвоза.

Читайте також:

Українська

Автор: