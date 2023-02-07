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На Дніпропетровщині легковик злетів у кювет: водій загинув

Сьогодні 13:21
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У понеділок, 6 лютого, о 17:11 на лінію «101» повідомили про аварію на автошляху М-30 «Знам’янка-Луганськ-Ізварине» неподалік села Саївка Кам’янського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик злетів у кювет: водій загинув

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що легковий автомобіль Isuzu Trooper злетів у кювет.

На жаль, внаслідок аварії загинув водій легковика. За допомогою гідравлічного інструмента надзвичайники вивільнили тіло загиблого з конструкцій понівеченої автівки.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік загинув під колесами сміттєвоза

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик злетів у кювет: водій загинувУкраїнська

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