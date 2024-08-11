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  • На Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінка

На Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінка

Сьогодні 10:05
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На Дніпропетровщині трапилася серйозна ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на вулиці Гетьманській міста Новомосковськ.

Вночі до рятувальників надійшло повідомлення про загорання автомобіля.

По прибуттю рятувальників до місця події, горів легковий автомобіль «Toyota» на площі 4 кв.м, орієнтовно водій якого не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, — йдеться у дописі.

Жінка пішохід отримала травми. Її ушпиталили до лікарні. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінкаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінкаРусский

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