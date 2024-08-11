На Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився на вулиці Гетьманській міста Новомосковськ.
Вночі до рятувальників надійшло повідомлення про загорання автомобіля.
По прибуттю рятувальників до місця події, горів легковий автомобіль «Toyota» на площі 4 кв.м, орієнтовно водій якого не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, — йдеться у дописі.
Жінка пішохід отримала травми. Її ушпиталили до лікарні.
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