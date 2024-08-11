На Дніпропетровщині легковик зіткнувся з деревом та загорівся: травмована жінка

На Дніпропетровщині трапилася серйозна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на вулиці Гетьманській міста Новомосковськ.

Вночі до рятувальників надійшло повідомлення про загорання автомобіля.

По прибуттю рятувальників до місця події, горів легковий автомобіль «Toyota» на площі 4 кв.м, орієнтовно водій якого не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, — йдеться у дописі.