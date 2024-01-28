На Дніпропетровщині легковик зіткнувся із вантажівкою: постраждали 4 особи, з них 2 дитини

Вчора на автошляху Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, поблизу села Новоюлівка Криворізького району, сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що між собою зіткнулися легковик Geely CK та вантажівка MAN.

Водій легковика опинився у пастці, внаслідок удару його затисло металевими конструкціями. Співробітники ДСНС деблокували 35-річного чоловіка з машини за допомогою гідравлічного інструменту.

Також отримали травми жінка, 1996 року народження, та двоє дітей (хлопчик і дівчинка, 2017 та 2022 року народження), які на момент ДТП перебували в легковику. Їх доправлено екстреною медичною допомогою до лікарні, — сказано у повідомленні ДСНС.

Співробітники поліції встановлюють обставини події.

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