На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову

Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.

За даними слідства, 52-річний військовослужбовець намагався переконати знайомого вивезти його у Молдову. Коли той не погодився, чоловік залучив свого сина. Останній разом з батьком три місяці вмовляли військовозобов’язаного покинути країну, запевняючи, що проблем не буде. Адже, за їхніми словами, вони вже допомогли виїхати з України багатьом людям. Після того, як чоловік погодився, йому виставили рахунок за “подорож” – 6800 доларів США.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, батька та 29-річного сина затримали правоохоронці під час одержання коштів.

Під час санкціонованого обшуку у батька було знайдено та вилучено автомат системи Калашникова та патрони до нього.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно організаторів незаконного переправляння за кордон військовозобов’язаних. Їм інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а батьку ще і незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 263 КК України).

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